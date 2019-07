Pour la septième fois, les tombes du cimetière orthodoxe serbe de Lipljan (Kosovo) ont été profanées. Il reste actuellement 800 habitants serbes dans cette ville sur les 6000 qui y vivaient avant 1999. Les tombes du cimetière ont été profanées dans la nuit de vendredi à samedi, là où il n’y a pas de surveillance vidéo. « La police et les médecins légistes de Priština sont venus, mais nous n’avons pas d’espoir que les coupables soient retrouvés, car jusqu’à maintenant on n’a jamais trouvé les agresseurs des Serbes et de leurs biens » a déclaré le représentant serbe auprès du conseil local de sécurité. Non loin du cimetière est situé, derrière une haute clôture en fer, la cour du jardin de l’église de l’Entrée au Temple de la Mère de Dieu, du XIVème siècle, avec une autre église, récente, dédiée aux saints Flore et Laure (originaires du lieu). C’est le seul endroit où les Serbes de Lipljan se rassemblent. Jusqu’à présent, les deux églises se trouvaient en zone protégée, dans laquelle toute construction était interdite, ce qui va changer très prochainement. Selon les habitants du lieu, il y aura alors le risque que les Albanais offrent des sommes importantes aux Serbes du lieu pour qu’ils le quittent, de telle façon qu’il ne reste plus de Serbes dans cette ville.

Source (dont photographie) : Pravoslavie