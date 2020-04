Un important document vient d’être publié par le Patriarcat de Constantinople, par l’intermédiaire de l’archevêché d’Amérique. « Pour la vie du monde – vers un ethos social de l’Église orthodoxe ». Ce texte de référence est maintenant disponible en ligne en douze langues (la traduction française a été assurée par le père Nicolas Kazarian, membre de la commission). Ce texte ne propose pas de réponses tranchées aux défis sociaux, mais plutôt des orientations générales pour répondre à des questions difficiles. L’objectif est de susciter une réflexion et une discussion sur « ce que l’Esprit dit aux Églises » (Apocalypse 2, 7).

Le patriarche œcuménique Bartholomée a nommé une commission spéciale de théologiens pour élaborer un document sur l’enseignement social de l’Église orthodoxe, dans le prolongement des recommandations du Saint et Grand Concile de Crète (juin 2016). Commandité au début de 2017, le document a rassemblé les contributions de nombreuses éparchies du Patriarcat œcuménique à travers le monde et a été soumis au Saint et Sacré Synode qui, fin 2019, a félicité la commission pour son travail stimulant et a recommandé la publication de ce texte.

Le processus de traduction des commandements du Christ dans les principes de la vie sociale est toujours une question délicate, souvent ambiguë et rarement facile ; ainsi toute réflexion à propos d’une doctrine sociale orthodoxe doit s’appuyer sur l’expérience et la sagesse de l’Église dans son ensemble, à travers le monde et tout au long de son histoire. La tradition orthodoxe n’a cessé de croître et elle s’est enrichie au cours de ses pérégrinations à travers les siècles. À partir de cette longue expérience, l’Église s’inspire sans cesse – des jalons posés le long du chemin – pour réfléchir aux questions sociales et éthiques. Comme le père Georges Florovsky l’a observé : « L’Église ne nous donne pas un système, mais une clé ; pas un plan de la cité de Dieu, mais le moyen d’y entrer ».

L’Église orthodoxe nourrit depuis longtemps en elle-même un instinct social fort et particulier, qui a souvent fait surface lorsque les circonstances historiques l’y ont poussée. Cet instinct constitue encore aujourd’hui sa principale contribution aux discussions contemporaines relatives à une éthique sociale. Le métropolite Kallistos (Ware) établit un lien clair entre cette conscience sociale et la doctrine de la Sainte-Trinité : « Notre croyance en un Dieu trinitaire, en un Dieu d’interrelation sociale et d’amour partagé, nous engage à nous opposer à toutes les formes d’exploitation, d’injustice et de discrimination. Dans notre lutte pour les droits de l’Homme, nous agissons au nom de la Trinité ». Mère Marie Skobtsova (Sainte Marie de Paris) considère la vision sociale de l’Église comme émanant du sacrement de l’Eucharistie : « Si au centre de la vie de l’Église existe cet amour eucharistique sacrificiel, alors où sont les frontières de l’Église, où est la périphérie de ce centre ? Ici, il devient possible de parler de l’ensemble du christianisme comme d’une offrande éternelle rayonnant de la divine Liturgie au-delà des murs de l’église… Le monde entier devient l’unique autel d’un unique temple ».

Bien que le document ait été achevé avant le déclenchement de la crise du Covid 19 au printemps 2020, il aborde néanmoins l’importance de la responsabilité sociale, le message de la foi dans le monde scientifique, médical et technologique, ainsi que la réponse de l’Église sur les questions liées aux soins de santé, à la justice sociale et au bien-être public. À cet égard, le document fournit un cadre pour relever les défis actuels ainsi que ceux que nous n’avons pas encore imaginés.

orthodoxie.com vous propose le texte intégral de ce document en téléchargement au format PDF

