Première célébration orthodoxe à Notre-Dame de Paris depuis sa réouverture – (vidéo et photographies)

Le 12 octobre, la cathédrale Notre-Dame a accueilli les vêpres orthodoxes pour la première fois depuis l’incendie de 2019. Un instant empreint d’émotion pour cette cathédrale récemment rouverte au public (consultez l’album photo).

Ces vêpres, célébrées chaque année pour la saint Denis, remontent à une initiative du cardinal Jean-Marie Lustiger. L’ancien archevêque de Paris avait lancé cette tradition pour renforcer les liens entre catholiques et orthodoxes. Ses successeurs ont continué à inviter la communauté orthodoxe année après année.

Le métropolite Dimitrios de France, représentant du Patriarcat de Constantinople, a présidé l’office. Côté catholique, Mgr Emmanuel Tois et Mgr Olivier Ribadeau Dumas ont accueilli les fidèles, accompagnés du père Jérôme Bascoul, responsable de l’œcuménisme pour le diocèse.

Les chants liturgiques ont été assurés par plusieurs chœurs : celui du séminaire orthodoxe Sainte-Geneviève, de l’église grecque Saint-Étienne et d’autres paroisses orthodoxes de la région parisienne.

Cette célébration marque le retour progressif de Notre-Dame à sa vie spirituelle habituelle, après plus de cinq ans de fermeture et de travaux.