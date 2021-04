Comment comprendre le livre d’Ézéchiel ? Que signifient sa vision du char de Dieu tiré par le Tétramorphe, et celle des ossements desséchés ? Il fallait saint Nicolas Cabasilas, théologien byzantin laïc du 14e siècle, nourri des Pères grecs, pour nous faire entrer dans l’un des récits les plus surprenants de l’Ancien Testament. À travers trois courts écrits d’exégèse, il pose les jalons de sa réflexion christocentrique : tout, dès l’origine, annonce le Christ, Dieu fait homme, Verbe fait chair, non seulement les Écritures, mais aussi tous les êtres et tous les événements. Il voit ainsi dans les visions d’Ézéchiel une proclamation de la venue du Sauveur et livre une méditation toute personnelle sur la dimension mystique de la fonction prophétique.

Les deux premiers opuscules sont des commentaires exégétiques du premier chapitre d’Ézéchiel qui fait partie du Prophétologion grec ou Paremejnik slave, (lectionnaire orthodoxe de Vêpres et des Heures de contenant surtout les péricopes de l’Ancien Testament lues pendant le grand Carême). Ce chapitre est lu à l’office de triokte (office qui fusionne tierce et sexte) des Lundi et Mardi saints. Le troisième opuscule, Ézéchiel 37 est une exégèse de la prophétie des ossements desséchées, lue à la fin de la procession de l’épitaphion des matines de Samedi saint. Nous vous invitons à regarder la présentation du livre « Nicolas Cabasilas – Ézéchiel, prophète de l’Incarnation » par Marie-Hélène Congourdeau, la traductrice de ces textes. Le livre vient de paraître dans la collection « Les Pères dans la foi ».