Le soir du 4 décembre 2017, Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, a reçu le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie, ainsi que les primats et les chefs des délégations des Églises orthodoxes locales, venus à Moscou participer aux festivités du centenaire de la restauration du Patriarcat dans l’Église orthodoxe russe.

Participaient à la rencontre : Sa Béatitude le patriarche Théodore II d’Alexandrie ; Sa Béatitude le patriarche Jean X d’Antioche ; Sa Béatitude le patriarche Théophile III de Jérusalem ; Sa Sainteté le patriarche Irénée de Serbie ; Sa Béatitude le patriarche Daniel de Roumanie ; Sa Béatitude l’archevêque Chrysostome II de Chypre ; Sa Béatitude l’archevêque Anastase de Tirana et de toute l’Albanie ; Sa Béatitude le métropolite Sabas de Varsovie ; Sa Béatitude le métropolite Rostislav des Terres tchèques et de Slovaquie ; Sa Béatitude le métropolite Tikhon de toute l’Amérique et du Canada ; le métropolite Théodore de , chef de la délégation de l’Église orthodoxe géorgienne ; le métropolite Gabriel de Lovetch, chef de la délégation de l’Église orthodoxe bulgare.

Le métropolite Hilarion de Volokolamsk, président du Département des relations ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, prenait aussi part à la rencontre.

S’adressant à l’assemblée, le chef de l’état russe a dit notamment : « Je tiens tout d’abord à vous saluer cordialement et à vous exprimer ma reconnaissance d’être venus fêter ensemble cet évènement si important pour notre pays et pour l’Église orthodoxe russe, le centenaire de la restauration du Patriarcat en Russie. »

« Votre venue souligne l’unité du monde orthodoxe, ce qui est très important en soi, et aussi dans la mesure où vous représentez tous des Églises qui jouent un rôle essentiel dans la vie de vos états et de vos sociétés. Vous appelez à la miséricorde, vous travaillez à instruire, à éduquer, ce qui est extrêmement important a constaté V. V. Poutine.

Sa Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie a salué le chef de l’état au nom des Primats et des représentants des Églises orthodoxes locales.

Le primat de l’Église orthodoxe russe a constaté que « près de 400 hiérarques de l’Église orthodoxe russe, venus de 20 pays » ont participé au Concile épiscopal qui s’est tenu à Moscou du 29 novembre au 2 décembre.

« Quant à l’essentiel, nous avons aujourd’hui trois priorités. La première, c’est l’enseignement, tant théologique, que religieux en général. La seconde, c’est le travail social, la troisième, c’est la jeunesse. L’Église orthodoxe russe fera tout ce qu’elle peut pour développer des programmes concrets dans ces trois domaines » a souligné le patriarche Cyrille.

« Je tiens à attirer l’attention sur notre préoccupation de la situation au Proche-Orient, vous venez d’en parler. L’exil des chrétiens et la destruction des sanctuaires constituent une douleur particulière, tant pour les Églises du Proche-Orient, qui sont représentées ici, que pour nous tous » a déclaré le primat de l’Église russe.

« Mes confrères dirigeant les Églises orthodoxes locales attendaient cette rencontre avec vous, et nous vous remercions d’avoir pu nous recevoir » a ajouté le patriarche Cyrille.

Source