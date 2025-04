En Bulgarie, à Roussé, « Depuis 2001 le père Stefan et le père Walter ont lancé une tradition : lorsque Pâques coïncide pour les chrétiens orthodoxes et catholiques, les croyants et les deux prêtres sortent à minuit devant les deux églises et célèbrent ensemble la Résurrection du Christ. Ils précisent en avoir reçu l’autorisation de leurs Églises respectives. »

Source (dont la photographie) et intégralité de l’article : Radio Bulgarie