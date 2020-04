Qu’est-ce que « Radonitsa » (la commémoration des défunts le mardi de Pâques) ?

Le hiéromoine Job (Goumerov), du monastère Sretensky à Moscou, explique cette commémoration des défunts : « Radonitsa, est la première commémoration des défunts après la semaine Lumineuse qui suit Pâques. Le plus souvent, elle est célébrée le mardi de la semaine de Thomas, si elle ne coïncide pas avec une fête. Il s’agit d’une tradition russe. Chez les orthodoxes du Moyen-Orient et de Grèce, elle n’existe pas. Le saint hiérarque Athanase (Sakharov, + 1962) : « Radonitsa, est célébrée la semaine de Thomas, le plus souvent le mardi. L’origine de Radonitsa doit son origine à la disposition de l’Ordo selon laquelle la commémoration des défunts prescrite les 3ème, 9ème et 40ème jours, ne pouvant être célébrée pendant le Grand Carême en raison des offices de cette période, est transférée à l’un des jours le plus proche, où l’on peut célébrer non seulement la pannykhide, mais aussi une Liturgie complète. Pendant le Grand Carême, de tels jours sont seulement les samedis, et même pas tous. Pendant les dernières semaines du Carême et la semaine de Pâques s’accumule toujours un certain nombre de commémorations des défunts qu’il faudra célébrer le premier jour non-festif, quand on peut célébrer une Liturgie complète. Le mardi de la semaine de Thomas est précisément un tel jour, étant donné que la veille du lundi, après les Vêpres il n’est pas encore possible de célébrer de pannykhide, comme il se doit un jour de commémoration… »

Source