Questions du cœur : en quoi croire ? avec le père Irénée Gribov

Dans cet épisode de Questions du cœur, le père Irinée Gribov poursuit sa réflexion sur la foi en posant une question essentielle : en qui faut-il croire ? Beaucoup se disent croyants, mais leurs conceptions de Dieu varient considérablement – énergie, force spirituelle, simple ouverture au mystère. En parcourant l’histoire de la pensée humaine, des philosophes grecs à l’autel « au Dieu inconnu » découvert par saint Paul à Athènes, nous voyons que la recherche de Dieu est universelle, mais qu’elle reste incomplète tant que Dieu lui-même ne se révèle pas. C’est précisément ce que raconte la Bible : de l’appel d’Abraham à la venue du Christ, Dieu entre dans l’histoire pour se faire connaître. Une quête noble et nécessaire, qui nous conduit à une question décisive : comment reconnaître la vérité sur Dieu ?



