Radio (France-Culture): « Novgorod. Histoire et archéologie d’une république russe médiévale (970-1478) »

L’émission de radio Orthodoxie sur France-Culture diffusée le 28 septembre avait pour titre « Novgorod. Histoire et archéologie d’une république russe médiévale (970-1478) ». L’invité était Pierre Gonneau, professeur à Sorbonne Université et directeur d’études à l’École pratique des hautes études, à l’occasion de la parution de son ouvrage « Novgorod. Histoire et archéologie d’une république russe médiévale (970-1478) » chez CNRS éditions. Présentation : « L’historien Pierre Gonneau, spécialiste de la Russie médiévale, nous guide à travers l’écheveau des rues et des monuments religieux de la ville la plus peuplée de Russie au début du XIIIe siècle : Novgorod, la cité qui fut, bien avant Saint-Pétersbourg, la fenêtre de la Russie sur l’Europe. La genèse du livre qui vient de paraître sur Novgorod ; l’histoire de Novgorod, la « Ville-Neuve » ; une cité libre, dont le système politique est presque celui d’une « république » ; la figure d’Alexandre Nevski ; l’institution et les monuments ecclésiastiques de Novgorod ; la cathédrale de Sainte-Sophie ; le rôle de l’évêque. »

