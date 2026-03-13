RCF Aix-Marseille : Femmes, foi et fécondité dans l’Eglise indivise du premier millénaire (2)

Cette seconde introduction approfondit la figure des femmes comme autorités spirituelles sans pouvoir institutionnel. Elle met en lumière les Mères du désert, les fondatrices monastiques et les grandes figures relationnelles du christianisme ancien. Leur autorité repose sur la sainteté et la fécondité, non sur la fonction.

La structuration institutionnelle de l’Église a déplacé les critères de visibilité,

rendant les femmes moins présentes dans les récits officiels sans les faire

disparaître de la vie réelle de l’Église. La transmission de la foi se fait largement dans les maisons, les relations et la patience du quotidien. La liberté chrétienne offerte aux femmes passe par des choix de vie radicalement nouveaux.

Redécouvrir ces figures élargit la compréhension de la sainteté, de l’autorité et de la tradition. L’Église apparaît alors comme une lignée de vies plus que comme une chaîne de doctrines.