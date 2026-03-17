RCF Aix-Marseille : Justin de Naplouse, le Philosophe : La liturgie au IIème siècle

Justin, né vers 100 en Samarie, est un philosophe en quête de vérité, converti au christianisme après un long cheminement à travers les écoles grecques. Martyr vers 165, il est considéré comme une figure centrale de l’Église du IIᵉ siècle. Ses écrits, dont les Apologies et le Dialogue avec Tryphon, défendent la foi chrétienne face aux accusations et exposent ses fondements bibliques et rationnels. Sa première Apologie décrit la vie chrétienne et offre la plus ancienne présentation connue de la liturgie dominicale. Justin y détaille le baptême, précédé de jeûne et de prière, suivi immédiatement de l’intégration à l’eucharistie. Sa description de la messe dominicale met en lumière la lecture des Écritures, l’homélie, la prière commune et la fraction du pain. Ce témoignage précieux montre la continuité entre l’enseignement apostolique et la pratique liturgique de Rome. Sa théologie fonde la liturgie comme véritable philosophie et chemin vers Dieu.