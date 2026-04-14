RCF Aix-Marseille – Les martyrs chrétiens : Cyprien et Crispine martyrs en Afrique

Cyprien, évêque de Carthage et grand théologien, meurt décapité en 258 sous Valérien. Ses actes de martyre montrent sa fermeté : refus d’adorer les dieux romains, il répond simplement : « Je suis chrétien et évêque ». Son exécution, sobre et paisible, fit de lui un modèle pour l’Afrique chrétienne.

Un demi-siècle plus tard, en 304, Crispine, noble dame d’Afrique du Nord, est interrogée par le proconsul Anulinus sous Dioclétien. Mère de famille, elle refuse elle aussi de sacrifier aux idoles : « J’adore tous les jours, mais c’est le Dieu vivant et vrai ». Condamnée à mort, elle rejoint la foule des martyrs africains. Leur mémoire, célébrée par Augustin et par des églises locales, illustre la fécondité spirituelle du témoignage africain dans l’histoire chrétienne.