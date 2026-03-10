RCF Aix-Marseille : Pourquoi il faut lire les Pères et s’y référer

La figure des Pères de l’Église ne se limite pas à des théologiens anciens : ils sont aussi témoins, martyrs, ascètes et guides spirituels.

La paternité spirituelle qu’ils incarnent traverse l’histoire et relie chaque génération au Christ par la Tradition vivante. Celle-ci n’est pas un repli conservateur, mais la continuité de l’Esprit Saint dans l’Église. De l’Orient à l’Occident, les Pères ont partagé une foi commune, traduite dans des cultures variées.

Leur actualité demeure brûlante : ils interprètent l’Écriture avec profondeur, offrent des règles de discernement et ont formulé les dogmes fondamentaux aux Conciles. Ils sont à l’origine de la liturgie eucharistique et des structures ecclésiales. Surtout, leur enseignement spirituel unit théologie et vie intérieure.

Les Pères, en enracinant l’Église dans son identité, deviennent des acteurs d’unité et d’ouverture œcuménique. Leur lecture n’est donc pas antiquaire, mais un chemin de vie pour les chrétiens d’aujourd’hui.