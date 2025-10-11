RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : «Fête de l’Exaltation de la Croix vivifiante»

Cette saison, dans « Les chemins de l’orthodoxie », le père Jean-Claude Gurnade vous propose une série inédite de dix épisodes, pour entrer ensemble, dans le mystère des fêtes liturgiques orthodoxes.

D’abord, à travers les sources de ces fêtes, et leur sens théologique, puis, par l’hymnographie qui soutient leur célébration liturgique, et enfin, à travers la lecture de leurs icônes.

Aujourd’hui, pour deuxième épisode, il nous propose : la fête de l’Exaltation de la précieuse et vivifiante Croix, fête du 14 septembre. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF