RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « La gloire d’Antioche  »

Catégories À la Une Apprendre Écouter Podcast audio Radio par
RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « La gloire d’Antioche  »

Le père Jean-Claude Gurnade, nous propose aujourd’hui d’aller à la découverte de « La gloire d’Antioche », car tel est le titre du livre qu’il nous présente aujourd’hui. Ce livre du hiéromoine Élisée qui vient de paraître aux éditions du Cerf (360 pages, 27 euros), nous introduit magistralement à l’Antioche chrétienne de l’Antiquité. Pour en exprimer son rayonnement exceptionnel, l’auteur nous plonge dans son histoire en nous présentant les personnages, qui ont marqué l’évolution de la pensée théologique chrétienne. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF

À propos de l'auteur

Photo of author

Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
Lire tous les articles par Christophe Levalois

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

Télévision, France 2 : « Théologie de la Résurrection » – dimanche 12 avril à 9 h 30

Alors que le monde orthodoxe célèbre la grande fête de Pâques, l’émission Orthodoxie propose une émission spéciale consacrée à la théologie de ...

Message de Pâques 2026 de Son Éminence le métropolite Jean de Doubna, archevêque des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale

Aux Excellences, au clergé, aux moines, aux moniales et aux fidèles de l’Archevêché des Églises orthodoxes de tradition russe en Europe ...

RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « La gloire d’Antioche  »

Le père Jean-Claude Gurnade, nous propose aujourd’hui d’aller à la découverte de « La gloire d’Antioche », car tel est le titre ...

RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Entrée de Notre Seigneur Jésus à Jérusalem »

Le père Jean-Claude Gurnade, nous propose cette saison, dans « Les chemins de l’orthodoxie », une série inédite de dix épisodes, pour ...

Lettre pastorale de l’archevêque Joseph d’Europe occidentale pour la Pâque 2026 : « Le fondement de la vie nouvelle – la Résurrection du Christ »

Lettre pastorale pour la Pâque 2026 à tout le clergé, à la communauté monastique et à tous les fidèles de ...

RCF Aix-Marseille : Les femmes martyres de l’Eglise indivise (1)

Les femmes martyres de l’Eglise indivise : Figures de la liberté spirituelle féminine dans un monde de domination. Cette émission ...

Message de Sa Béatitude le patriarche de Jérusalem Théophile pour la fête de Pâques 2026

« Réjouissez-vous, peuples, et soyez dans l’allégresse, l’ange assis sur la pierre du tombeau nous a annoncé la bonne nouvelle ...

Message pascal de Sa Sainteté le patriarche Cyrille aux archipasteurs, pasteurs, diacres, moines et moniales et à tous les fidèles enfants de l’Église orthodoxe russe

Sa Sainteté le patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille a adressé aux archipasteurs, pasteurs, diacres, moines et ...

Questions du cœur avec le père Irénée Gribov : le Christ est ressuscité !

Dans ce nouvel épisode de « Questions du cœur », le père Irénée Gribov s’arrête sur le cœur de la ...

Église orthodoxe russe de Nice : sursis en attendant la Cour de cassation

Le tribunal judiciaire de Nice a accordé un sursis à statuer dans le litige opposant la Fédération de Russie à ...

11 avril

GRAND SAMEDI Liturgie de S. Basile Dispense de vin HOMÉLIE DE ST ÉPIPHANE DE CHYPRE SUR LE GRAND SAMEDI Qu’est ...

29 mars (ancien calendrier) / 11 avril (nouveau)

GRAND SAMEDI Liturgie de S. Basile Dispense de vin Saint Marc évêque d’Aréthuse en Syrie et saint Cyrille, diacre à ...

Message pascal du Saint-Synode des évêques de la sainte Église orthodoxe autocéphale de Pologne

Au vénérable clergé, aux moines et moniales aimant Dieu et à tous ses fidèles enfants « Ayant contemplé la Résurrection ...

Message pascal 2026 du Saint-Synode de l’Église orthodoxe des Terres tchèques et de Slovaquie

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe des Terres tchèques et de Slovaquie a publié aujourd’hui son message pour la Pâque 2026. ...

Message pascal du primat de l’Église orthodoxe ukrainienne, le bienheureux métropolite de Kyiv et de toute l’Ukraine Onuphre

Aux archipasteurs, aux pasteurs, aux moines et moniales et à tous les fidèles enfants de l’Église orthodoxe ukrainienne Le Christ ...

Message de Pâques 2026 de l’archevêque Stéphane, archevêque d’Ohrid et de Macédoine

† Stéphane, par la grâce de Dieu, archevêque d’Ohrid et de Macédoine, avec le Saint-Synode des hiérarques, à l’occasion des ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

24 avenue Roland Garros

78140 Vélizy

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2026 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.