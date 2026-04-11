RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « La gloire d’Antioche  »

Le père Jean-Claude Gurnade, nous propose aujourd’hui d’aller à la découverte de « La gloire d’Antioche », car tel est le titre du livre qu’il nous présente aujourd’hui. Ce livre du hiéromoine Élisée qui vient de paraître aux éditions du Cerf (360 pages, 27 euros), nous introduit magistralement à l’Antioche chrétienne de l’Antiquité. Pour en exprimer son rayonnement exceptionnel, l’auteur nous plonge dans son histoire en nous présentant les personnages, qui ont marqué l’évolution de la pensée théologique chrétienne. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF