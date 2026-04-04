RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Le christianisme et l’antisémitisme  »

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RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Le christianisme et l’antisémitisme  »

Le père Jean-Claude Gurnade, nous propose de lire avec nous un recueil de trois textes du philosophe Nicolas Berdiaev, qui viennent de paraitre sous le titre : « Christianisme et antisémitisme » (82 pages, 9 euros). Ces textes ont de quoi nous interpeller, car ils n’ont rien perdu de leur pertinence. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF

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Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
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