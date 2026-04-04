RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Le christianisme et l’antisémitisme  »

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La prochaine conférence de Bertrand Vergely « Le bien » aura lieu le lundi 6 avril à 18 h 30 dans les locaux de la ...
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