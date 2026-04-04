RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Le christianisme et l’antisémitisme  »

Le père Jean-Claude Gurnade, nous propose de lire avec nous un recueil de trois textes du philosophe Nicolas Berdiaev, qui viennent de paraitre sous le titre : « Christianisme et antisémitisme » (82 pages, 9 euros). Ces textes ont de quoi nous interpeller, car ils n’ont rien perdu de leur pertinence. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF