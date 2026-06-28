RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Le miracle du repentir »

SAINTS GLORIEUX ET ILLUSTRES APÔTRES PIERRE ET PAUL (vers 67) ; saint Marcel et saint Anastase, martyrs dans le Berry ...
Carême des saints Apôtres Saint Tikhon, évêque d’Amathonte en Chypre (vers 450) ; saint Ferréol, prêtre, et saint Ferréol, prêtre, ...
Vient de paraître dans la collection « Sources chrétiennes » (n°660) : « Conciles gaulois du Ve siècle » (432 pages, 55 euros). Présentation ...
Le père Jean-Claude Gurnade nous propose de parcourir un petit opuscule du père Marc-Antoine Costa de Beauregard, intitulé « Le miracle ...
5 000 bouteilles de vin pour aider les sœurs de Solan à acquérir un nouveau tracteur 5 000 bouteilles de ...
4ème dimanche après la Pentecôte Carême des saints Apôtres – dispense de poisson Translation des reliques des saints Cyr et ...
4ème dimanche après la Pentecôte Carême des saints Apôtres – dispense de poisson Saint Amos, prophète (VIIIème s. av. J.-C.) ...
Le 29 juin, l’Église fait mémoire des saints apôtres Pierre et Paul, qu’elle vénère comme les coryphées des apôtres. Leur culte ...
Il monte sur le trône au début du XIXᵉ siècle, à dix-sept ans à peine, à l’heure où les empires ...
Carême des saints Apôtres – dispense de poisson Saint Samson l’hospitalier, anargyre à Constantinople (vers 530) ; sainte Jeanne la ...
Carême des saints Apôtres – dispense de poisson Saint Élisée, prophète (IXème s. av. J.-C.) ; saint Méthode, patriarche de ...