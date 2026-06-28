RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Le miracle du repentir »

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RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Le miracle du repentir »

Le père Jean-Claude Gurnade nous propose de parcourir un petit opuscule du père Marc-Antoine Costa de Beauregard, intitulé « Le miracle du repentir », paru aux éditions Apostolia. Ceci permettra une première approche de ce thème du « repentir » dans la tradition orthodoxe. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

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Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
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