RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Les Cahiers du Vicariat 2026 »

Le père Jean-Claude Gurnade nous propose aujourd’hui d’aller feuilleter avec lui les « Cahiers de Vicariat », édition 2026. Après une présentation rapide de l’objet de ces « Cahiers du Vicariat », il nous donne à entendre deux extraits de ces textes réunis dans cet ouvrage. Le premier concerne l’Esprit Saint et le second a une tonalité prophétique ! Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF