RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Les Cahiers du Vicariat 2026 »

Le père Jean-Claude Gurnade nous propose aujourd’hui d’aller feuilleter avec lui les « Cahiers de Vicariat », édition 2026. Après ...
Ier dimanche après la Pentecôte Dimanche de Tous les Saints Troisième invention du chef du saint prophète précurseur et baptiste, ...
ComIer dimanche après la Pentecôte Dimanche de Tous les Saints Saint Théodote d’Ancyre, martyr (303) ; saint hiéromartyr Marcellin, pape ...
Le père Jean-Claude Gurnade, nous propose aujourd’hui de nous introduire dans les « Méditations sur la divine liturgie » de ...
Cette saison, dans « Les chemins de l’orthodoxie », le père Jean-Claude Gurnade vous propose une série inédite de dix épisodes, pour ...
Avec la bénédiction et sous le haut patronage de Son Éminence le métropolite Jean de Doubna, archevêque des Églises orthodoxes ...
La prochaine conférence de Bertrand Vergely « La vie divine » aura lieu le lundi 8 juin à 18 h 30 dans les locaux de ...
L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 31 mai, avait pour titre : « Jésus Christ. ...