RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Les Cahiers du Vicariat 2026 »

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RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Les Cahiers du Vicariat 2026 »

Le père Jean-Claude Gurnade nous propose aujourd’hui d’aller feuilleter avec lui les « Cahiers de Vicariat », édition 2026. Après une présentation rapide de l’objet de ces « Cahiers du Vicariat », il nous donne à entendre deux extraits de ces textes réunis dans cet ouvrage. Le premier concerne l’Esprit Saint et le second a une tonalité prophétique ! Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF

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Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
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