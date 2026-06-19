RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Une lumière sur ma route. Père Alexandre Schmemann»

Le père Jean-Claude Gurnade nous propose d’aller à la rencontre d’un livre inattendu du père Alexandre Schmemann. « Une lumière sur ma route » est le recueil d’une cinquante de lettres, qu’il a adressé à Mme Irène Rovere-Sova, d’abord pour l’accompagner sur le chemin de son entrée en communion avec l’Église orthodoxe, puis pour la conforter et la guider au sein de cette Église, pendant plus de quinze ans. Ces lettres « vraies », « sincères » et particulièrement lumineuses, mais surtout pleines d’amour et d’espoir. A lire absolument ! Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.

Source : RCF