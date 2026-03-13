RCF Hérault : La Maslenitsa : Coutumes et Traditions

Cette semaine, je vous invite à découvrir une fête ancienne, joyeuse et profondément symbolique : la Maslenitsa.

C’est une fête populaire venue des terres slaves, une fête du passage, celle où l’on dit adieu à l’hiver et où l’on ouvre la porte au printemps.

La Maslenitsa se célèbre pendant toute une semaine, juste avant le Grand Carême. C’est un temps à part, un dernier éclat de joie, de chaleur et de partage avant une période de silence et d’intériorité.