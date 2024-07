RCF Hérault :« Les saints anargyres Côme et Damien de Rome »

L’émission « Actualités des Églises orthodoxes » du 1er juin, présentée par Tatiana Sleptsova, est consacrée à la fête des saints anargyres Côme et Damien de Rome.

L’église orthodoxe vénère trois paires de saints qui auraient vécu aux époques et aux endroits différents :

– Côme et Damien de Rome – le 1 juillet (14)

– Côme et Damien d’Asie – le 1 (14) novembre

– Côme et Damien d’Arabie – le 17(30) octobre

Aujourd’hui nous parlons de Côme et Damien, de deux frères jumeaux originaires de Rome, médecins, qui ont été martyrisés sous l’empereur Carin en 285.