RCF Hérault : « Les trois saveurs : miel, pommes, noix – histoire, traditions »

L’émission « Actualités des Églises orthodoxes » du 4 septembre présentée par Tatiana Sleptsova, est consacrée aux trois fêtes slaves, appelées respectivement le « Premier Sauveur », le « Deuxième Sauveur » et le « Troisième Sauveur », qui ont des liens avec les célébrations agricoles et religieuses.

Aux pays slaves, ces trois fêtes sont donc appelées respectivement le « Premier Sauveur », le « Deuxième Sauveur » et le « Troisième Sauveur ».

Ces fêtes portent également des noms populaires liés aux activités agricoles, qui « récupèrent » probablement d’anciennes célébrations païennes : la première est le « Sauveur du miel », car le miel nouvellement recueilli est béni et goûté ce jour-là ; la Transfiguration est appelée le « Sauveur des pommes », car on bénit les premières récoltes de fruits et de légumes ; et la troisième est le « Sauveur du pain », puisqu’on y bénissait les premiers pains faits avec le blé de la nouvelle moisson, ou encore le « Sauveur des noix », qui est lié aux premières récoltes de noix.