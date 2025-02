L’émission « Actualités des Églises orthodoxes » du 14 février présentée par Tatiana Sleptsova, est consacrée à la fête de saint Tryphon, appelé saint Trifon Zarezan en Bulgarie .

En Bulgarie, le 14 février, on célèbre Trifon Zarezan, la fête des vignerons, plutôt que la Saint-Valentin. Entre traditions ancestrales, taille de la vigne et festivités, cette journée mêle spiritualité et célébration du vin. Plongée au cœur de cette fête unique !