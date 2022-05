Réaction de Mgr Hilarion Alfeyev au sujet de la décision de l’Assemblée clérico-laïque de l’Église orthodoxe ukrainienne 

Dans une courte vidéo du métropolite Hilarion, président du Département des relations ecclésiastiques extérieurs du Patriarcat de Moscou, a commenté la résolution de la décision de l’Assemblée clérico-laïque de l’Église orthodoxe ukrainienne du 27 mai dernier.

« Hier, une Assemblée clérico-laïque de l’Église orthodoxe ukrainienne s’est tenue. Elle a confirmé le statut que cette Église a depuis 1990, lorsqu’elle a reçu le Tomos d’autogestion de Sa Sainteté Alexis II, Patriarche de Moscou et de toutes les Russies. Aujourd’hui, de nombreuses forces hostiles tentent de détruire cette Église. Des schismatiques tentent de s’emparer de ses biens, les autorités ukrainiennes ont organisé la persécution de cette Église, dans un certain nombre de régions l’Église orthodoxe ukrainienne est interdite, ses églises sont cadenassées, des raids sont organisés pour s’emparer de ses églises.

Avec les décisions d’hier, l’Église orthodoxe ukrainienne a démontré une fois de plus qu’elle est pleinement autonome, que le centre de son Église n’est pas à Moscou, mais à Kiev, et qu’elle ne dépend pas de Moscou sur le plan administratif, financier ou autre. L’unité entre l’Église orthodoxe russe et l’Église ukrainienne est préservée et nous continuerons à renforcer cette unité, nous continuerons à prier pour notre sainte Église orthodoxe unie. »