Réaction du Saint-Synode bulgare à la protection juridique des couples homosexuels par la CEDH

Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe bulgare « prie instamment le Gouvernement de la République de Bulgarie de demander une révision de la décision n° 40209/20 du 05.09.2023 « Babulkova et Koilova c. Bulgarie », conformément à l’art. 43 CCHRC pour protéger l’autorité de la Bulgarie en tant qu’État de droit souverain ». Ladite décision oblige l’État bulgare à créer un cadre juridique pour accorder une reconnaissance et une protection légales aux couples homosexuels,