Recommandations de l’Église orthodoxe de Moldavie concernant la célébration des offices dans le contexte du coronavirus

« Suite à la décision de la Commission pour les situations exceptionnelles en République de Moldavie (ordonnance N°25 du 5 mai 2020), la direction du diocèse métropolitain présente les recommandations suivantes concernant la célébrations des offices, à effet du 10 mai 2020, dans le contexte de l’état d’urgence causé par le virus Covid 19. Aussi, à effet du 10 mai 2020 et jusqu’à la prochaine prise de décision, les offices du cycle liturgique (Vêpres, Matines et sainte Liturgie) seront célébrées à l’air libre, avec la participation des fidèles et le respect des conditions suivantes, liées à la santé publique :

1. Respect obligatoire de la distance sociale d’un minimum de 2 mètres. En ce sens, les lieux de cultes seront ouverts quotidiennement aux fidèles pour la période entière de la semaine, afin que les prêtres puissent répondre à toutes les sollicitations des fidèles pour la confession, la Communion et la lecture de certaines prières. Ainsi sera évitée la concentration des fidèles aux offices du samedi et du dimanche.

2. Chaque église tiendra à disposition des fidèles les produits nécessaires (eau, savon, désinfectants, etc) pour l’hygiène des mains.

3. Les employés des églises assureront le respect de la distance sociale recommandée par les autorités entre les paroissiens présents aux offices.

4. L’intérieur des églises, le mobilier ecclésiastique, les voies d’accès et les espaces adjacents seront désinfectés régulièrement.

5. L’exhortation est réitérée aux clercs de l’Église d’ajouter aux offices (à la grande ecténie et l’ecténie instante) des demandes spéciales, qui sont élevée en cas de tout besoin et danger humains ou en cas de maladies contagieuses, selon les indications du leitourgikon.

Ces mesures exceptionnelles ont pour but de protéger notre propre santé et celle de ceux qui nous entourent. La vie et la santé sont des dons de Dieu et nous avons le devoir de les protéger et de les cultiver avec une responsabilité permanente.

Prions Dieu, la Mère de Dieu et tous les saints pour que cet état de détresse causé par la pandémie actuelle cesse le plus tôt possible ! »

