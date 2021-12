Remise de la médaille de Sainte Mère Marie de Paris (Skobtsov) à Ghislène Fonlladosa

Le 15 novembre, le métropolite Jean de Doubna, en présence du secrétaire de l’Archevêché, Serge Runge, a remis à Ghislène Fonlladosa, ancienne adjointe au maire du 15e arrondissement de Paris, chargée de la culture, du patrimoine et des technologies de l’information et de la communication, la médaille de Sainte Mère Marie de Paris (Sokbtsov), en récompense de son engagement pour l’attribution d’une rue de Paris au nom de « Marie Skobtsov » , poétesse et artiste russe, religieuse orthodoxe, résistante assassinée à Ravensbrück et « Juste parmi les Nations », et en remerciement au nom de l’Archevêché pour la sauvegarde de sa mémoire.

Des photographies de cette remise (dont celles ci-dessus et ci-dessous) se trouvent ici.