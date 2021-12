Le 12 décembre 2021, Son Eminence le métropolite Jean de Doubna, en présence de Serge Runge, secrétaire de l’Archevêché, a reçu Son Éminence le métropolite Antoine de Chersonèse, exarque patriarcal en Europe occidentale, accompagné par le Très Révérend archiprêtre Maxim Politov, secrétaire diocésain.

Au début de cette rencontre, en la mémoire des 800 ans de la naissance de saint Alexandre Nevsky, et de la 100e année de la fondation de l’Archevêché, Mgr Jean a décerné au métropolite Antoine l’ordre de Saint Alexandre Nevsky, la plus haute décoration de l’Archevêché des Églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, en remerciement de son engagement pour la réunification de l’Archevêché avec le Patriarcat de Moscou

Rencontre à Paris des deux métropolites de l’Église orthodoxe russe

Avec la bénédiction de Sa Sainteté le patriarche Cyrille de Moscou, les deux métropolites ont abordé la question concernant la vie liturgique de la paroisse de Cannes qui maintenant relève de la Fédération de Russie. Ils ont aussi échangé sur la situation en Grand Bretagne et en Allemagne suite aux déclarations des deux évêques diocésains de l’Eglise orthodoxe russe hors frontières de rompre la communion eucharistique avec les clercs de l’Archevêché.

A la fin de cette rencontre, Mgr Jean a remercié Mgr Antoine pour sa visite et lui a présenté ses vœux pour la Nouvelle année 2022 et la Nativité du Christ en lui demandant de transmettre à Sa Sainteté la gratitude pour sa prière patriarcale et son soutien paternel.

