Le mardi 12 février a eu lieu la rencontre des délégations du Patriarcat œcuménique et de l’Église orthodoxe de Grèce, dans les locaux de l’archevêché d’Athènes. L’objet de la rencontre était la question de la révision de la constitution hellénique (dans le cadre de la séparation de l’Église et de l’État) et de la rémunération du clergé en Grèce. Le communiqué suivant a été publié : « Lors de la rencontre, dans les locaux du Saint-Synode de l’Église de Grèce, des délégations, d’une part de l’Église de Grèce sous la présidence de S.B. l’archevêque d’Athènes et de toute la Grèce Jérôme, d’autre part du Patriarcat œcuménique sous la présidence de S.E. le métropolite doyen des Îles des Princes Dimitri, laquelle s’est déroulée dans un climat de compréhension mutuelle, de coopération et d’unité, a été constaté un accord complet et une identité de vue des deux Églises, tant sur les propositions de révision de la Constitution que sur le maintien du barème actuel des salaires du clergé orthodoxe ».

