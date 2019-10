Des clercs et des laïcs de l’ancien exarchat des paroisses de tradition russe en Europe occidentale en France ainsi que des membres du Conseil de l’ancien exarchat se sont réunis pour la première fois sous la présidence du métropolite Emmanuel. Ces clercs, suite aux derniers événements, ont accepté les décisions du Saint-Synode du Patriarcat œcuménique, et, suivant les saints canons, ont travaillé sur la forme de leur réunion au sein de la Métropole de France. L’ancien exarchat a eu des paroisses en France, au Royaume Uni et dans plusieurs pays en Europe. Dans chaque pays, des clercs de l’ancien exarchat ont suivi la décision de leur hiérarchie ecclésiastique du Patriarcat œcuménique, et ont travaillé à leur intégration dans leur éparchie locale. Les discussions et les débats de la réunion de ce jour ont porté sur l’avenir de l’organisation des paroisses [de l’ancien exarchat, ndlr] au sein de la Métropole [grecque orthodoxe, ndlr] de France.

Source : Métropole grecque orthodoxe de France