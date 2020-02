Rencontre du métropolite Emmanuel de France avec le roi d’Arabie saoudite

Le 18 février dernier, Mgr Emmanuel, métropolite de France (Patriarcat oecuménique), a été reçu par Sa Majesté le Roi d’Arabie saoudite Salman bin Abdulaziz Al Saud. Mgr Emmanuel était venu en Arabie saoudite pour présider le conseil d’administration du Centre international pour le dialogue interreligieux et interculturel (KAICIID), suite à sa récente élection à la présidence. Lors de la réception, Mgr Emmanuel a été accompagné du secrétaire général de l’organisation, M. Faisal bin Muaammar, et des autres membres du Conseil. Les principaux projets de l’organisation à dimension mondiale ont été présentés et discutés. Le conseil des directeurs du KAICIID est composé de hauts représentants des principales religions du monde. Il s’est réuni la semaine dernière à Riyad, en Arabie saoudite, pour sa 22e session ordinaire étudiant les projets à venir. Le Métropolite Emmanuel de France s’est adressé au roi, lui exprimant sa gratitude pour la réunion de Riyad, y compris pour le déroulement des travaux du KAICIID au cours des huit dernières années. Il a également exprimé sa joie devant l’ouverture du Royaume dans de nombreux domaines. Il l’a également remercié pour toute l’aide et le soutien du Royaume dans le cadre de l’organisation jusqu’à présent. Il a évoqué la réunion du G20 à Riyad en octobre prochain et l’organisation par le KAICCID d’une conférence interconfessionnelle en marge du G20. Dans sa réponse, le roi a évoqué son soutien sans réserve à la création d’un esprit de coopération pour la paix dans le monde et a évoqué la nécessité de développer le dialogue interreligieux. Le Secrétaire général Faisal bin Muaammar a ajouté : «Nous sommes reconnaissants au Royaume d’Arabie saoudite d’avoir organisé cette réunion du conseil à un instant critique dans le développement de KAICIID. Le Centre est né de la vision de feu le roi Abdallah et le Royaume était un fervent partisan de KAICIID et il était donc approprié que notre conseil des directeurs se réunisse à Riyad. »

