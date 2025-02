Sa Sainteté le patriarche de Bulgarie Daniel a reçu le 17 février 2025 le métropolite Emmanuel de Chalcédoine et l’archimandrite Aétios, grand ecclésiarque et chef de cabinet du patriarche œcuménique. La rencontre s’est tenue au palais synodal, en présence des métropolites Grégoire de Veliko Tarnovo, Séraphin de Nevrokop, Cyprien de Stara Zagora et de l’évêque Gérasime de Melnik – secrétaire général du Saint-Synode, du professeur Ivan Jelev – traducteur du

