L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, lors de cette rentrée universitaire, franchira un cap décisif en intégrant une plate-forme numérique permettant de réunir, n’importe où dans le monde, les enseignants et les étudiants et de pouvoir dispenser des cours, échanger, visionner des documents, des vidéos, etc., tout cela en temps réel.

Des formations renouvelées et accessibles offertes par l’Institut Saint-Serge dans le cadre d’un cursus universitaire qui suit le modèle européen LMD : Bachelor – ThM – PhD, sont mises à disposition des personnes intéressées.

Les inscriptions commencent le lundi 16 septembre et les cours le 23 septembre 2019.

Les tarifs d’inscriptions varient selon le cursus choisi. Une équipe disponible et à votre écoute, saura vous guider dans le choix de la formule la mieux adaptée à vos désirs et à vos besoins.