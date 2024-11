Dès les débuts de sa prédication, Jésus lance un appel retentissant au repentir, reprenant en partie les paroles de Jean-Baptiste : “Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est proche”. Cependant, là où Jean évoque une attente, une préparation pour le jugement, Jésus donne à cet appel une signification nouvelle. Ce qui pour Jean était encore à venir, Jésus affirme qu’il est déjà arrivé.

La prédication de Jésus a commencé par un appel au repentir. Les premiers mots qu’il a prononcés à Capharnaüm, selon Matthieu, sont les suivants : “Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est proche” (Mt 4:17). Marc, sans préciser le nom de la ville où a commencé la prédication de Jésus, rapporte que “Jésus alla en Galilée, prêchant l’Évangile de Dieu. Il disait : Le temps est accompli, et le Royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle” (Mt 1:14-15).

Jésus inaugure sa prédication en prononçant des paroles qui avaient été entendues pour la première fois de la bouche de Jean-Baptiste. Chez Marc, ces paroles sont un peu plus développées : il y ajoute, en particulier, le terme "Évangile".

Mais l’appel au repentir commun à Jésus et à Jean le Précurseur apparaît dans les deux versions. Que signifie cet appel ?

Au sens littéral, le verbe grec μετανοεῖτε employé par les évangélistes signifie “changez d’avis“, “changez la façon de penser“. Jean-Baptiste conférait à ce verbe (ou plutôt, son équivalent araméen) un sens tout à fait concret : les hommes doivent changer leur façon de penser à l’approche du Messie dont la venue est directement liée à l’avènement de l’ère du Royaume céleste. Il convient de changer non seulement sa façon de penser, mais aussi son mode de vie : les soldats ne doivent offenser personne, les publicains ne doivent pas percevoir plus que l’impôt fixé.

Le baptême du repentir que pratiquait Jean était un baptême pour la rémission des péchés, et il était administré après la confession des péchés.

Dans la bouche de Jésus, l’appel au repentir devait avoir le même sens : c’est la même exhortation à changer son mode de pensée et son mode de vie. Mais alors que le thème dominant de la prédication de Jean était le jugement et la rétribution, le leitmotiv de la prédication de Jésus est la miséricorde de Dieu et le salut de l’homme.

Chez l’un comme chez l’autre, le repentir est lié à l’approche du Royaume des Cieux. Mais tandis que Jean se trouve dans l’expectative, si, pour lui, l’avènement du Royaume des Cieux est lié au Messie à venir, Jésus est lui-même ce Messie qui apporte aux hommes le Royaume des Cieux.

Par conséquent, les paroles Repentez-vous, car le Royaume de Cieux est proche (Mt 4:17) acquièrent dans sa bouche une tonalité toute différente : elles n’avertissent pas sur ce à quoi il faut s’attendre et se préparer, mais sur ce qui est déjà advenu.

Dans cette optique, l’expression “est proche” (ἤγγικεν) acquiert également chez Jésus un sens différent de celui utilisé par Jean. Dans un autre passage (Mt. 12:28; Lc 11:20), Jésus dit explicitement que le Royaume des Cieux est déjà arrivé (ἔφθασεν ἐφ’ ὑμᾶς).

