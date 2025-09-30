Réservez la date pour le 18e congrès organisé par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale !

Le 18e congrès organisé par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, sous l’égide de l’AEOF, se tiendra du 30 avril au 3 mai 2026. Sur le thème « Ne crains pas, crois seulement (Mc 5,36) : espérer dans un monde en crise », il sera l’occasion de se ressourcer à la lumière de la réflexion de théologiens, d’ateliers d’échanges et de célébrations liturgiques. Il s’adresse aux orthodoxes de toutes juridictions désireux d’approfondir le vécu de leur foi dans la spécificité du contexte occidental. Renseignement et inscriptions sur le site de la Fraternité.