Réservez la date pour le 18e congrès organisé par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale !

Le 18e congrès organisé par la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, sous l’égide de l’AEOF, se tiendra du 30 avril au 3 mai 2026. Sur le thème « Ne crains pas, crois seulement (Mc 5,36) : espérer dans un monde en crise », il sera l’occasion de se ressourcer à la lumière de la réflexion de théologiens, d’ateliers d’échanges et de célébrations liturgiques. Il s’adresse aux orthodoxes de toutes juridictions désireux d’approfondir le vécu de leur foi dans la spécificité du contexte occidental. Renseignement et inscriptions sur le site de la Fraternité.

30 septembre

Saint hiéromartyr Grégoire, illuminateur de la Grande Arménie (vers 335) ;  saints Victor et Ours, martyrs à Soleure en Suisse (IIIème ...

17 septembre (ancien calendrier) / 30 septembre (nouveau)

Après-fête de l’Exaltation de la Croix ; saintes martyres Pistis (Foi), Elpis (Espérance), Agapée (Charité) et leur mère Sophie (vers ...

13e cycle de conférences « Les Lundis de Port-Royal » avec Bertrand Vergely 2025- 2026

Nous vous informons que le 13e cycle de conférences « Les Lundis de Port-Royal » de Bertrand Vergely commencera exceptionnellement le mercredi ...

La proclamation locale de la canonisation de saint prêtre confesseur Dumitru Stăniloae aura lieu au monastère de Cernica

L’archevêché de Bucarest a annoncé le programme de la proclamation locale de la canonisation de saint prêtre confesseur Dumitru Stăniloae, ...

29 septembre

Saint Cyriaque l’anachorète, abbé en Palestine (556) ; saints martyrs Dadas, Gobdahala et Kasdios de Perse (IV) ; sainte martyre Goudelia ...

16 septembre (ancien calendrier) / 29 septembre (nouveau)

Après-fête de l’Exaltation de la Croix : sainte Euphémie, grande-martyre à Chalcédoine (304) ; sainte Sébastienne, martyre (86-96) ; sainte martyre ...

La visite du patriarche bulgare Daniel à Thessalonique

Aujourd’hui, 28 septembre 2025, Sa Sainteté le patriarche bulgare Daniel, par décision du Saint-Synode, est parti pour la ville de ...

Une délégation internationale de journalistes et de blogueurs a effectué une visite en Russie

Du 16 au 23 septembre 2025, une délégation internationale de journalistes et de blogueurs était en visite à Moscou, séjour ...

Patriarche œcuménique : « Notre époque est une époque de surface, d’apparence, de jugements superficiels »

Le patriarche œcuménique Bartholomée a présidé ce matin la première liturgie patriarcale jamais célébrée dans l’église Saint-Georges (Rotonde) à Thessalonique, ...

15 septembre (ancien calendrier) / 28 septembre (nouveau)

16Ème dimanche après la Pentecôte Dimanche après l’Exaltation de la Croix Après-fête de l’Exaltation de la Croix ; saint mégalomartyr ...

28 septembre

16Ème dimanche après la Pentecôte Saint Chariton, reclus en Palestine, confesseur (vers 350) ; saint Baruch, prophète (VI av. J.-C.) ...

Bucarest – il ne reste que 30 jours avant la consécration de la cathédrale nationale

Les derniers travaux se déroulent à la cathédrale nationale avant la consécration du 26 octobre, quand le patriarche œcuménique Bartholomée ...

L’archevêque de Thyateira souligne le rôle de l’Église comme gardienne de la langue grecque lors de la conférence de Cambridge

Devant un auditoire de linguistes et d’intellectuels du monde entier, l’archevêque Nicétas de Thyateira et Grande-Bretagne a prononcé le discours ...
