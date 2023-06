Rétrospective sur une aventure de la jeunesse orthodoxe : le journal omnibus

Il y a quelques décennies, entre 1979 et 1983, un groupe de jeunes se réunissait régulièrement pour produire un journal de la jeunesse orthodoxe. Georges Von Rosenschild, l’initiateur de cette idée avait pour ambition de créer un lien parmi les jeunes orthodoxes en « immortalisant » les discussions et les débats qui avaient lieu lors de leurs rencontres, camps et congrès. Ils étaient accompagnés de Serge Rehbinder qui a joué le rôle de mentor et guide pour la bande de jeunes, et d’Alexandre Csaszar-Goutchkoff qui s’est occupé des aspects techniques de la production du journal.

A l’époque, les moyens techniques étaient très rudimentaires, mais grâce à l’investissement de la belle-mère défunte de l’initiateur et d’Alexandre qui a mis à disposition son savoir-faire en impression et en ronéo, ils ont réussi à produire jusqu’à une centaine d’exemplaires de leur journal intitulé Omnibus. Le nom du journal a été choisi pour rappeler que ce journal était destiné à embarquer tous les orthodoxes dans toutes les haltes.

Malgré les difficultés liées à la distribution, cette expérience est restée mémorable pour tous ceux qui y ont participé. Elle a également permis de renforcer les relations entre les participants.

Aujourd’hui, à l’occasion du 40e anniversaire de cette aventure, les exemplaires sont numérisés pour en garder une trace et mis en ligne sur Orthodoxie.com pour permettre aux générations futures de découvrir cette aventure de la jeunesse orthodoxe et d’avoir accès à l’histoire de l’orthodoxie en France et de France. Cette expérience est un hommage à cette époque où la passion, la détermination et l’entraide ont permis de créer quelque chose de vraiment remarquable. Cette aventure montre que même avec des moyens limités, il est possible de réaliser des projets ambitieux et de créer des liens durables entre les personnes.

Pour télécharger tous les numéros du journal, cliquez ICI !