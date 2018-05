Les travaux du Saint-Synode du Patriarcat d’Antioche, qui s’est réuni sous la présidence du patriarche Jean X au monastère de Balamand, se sont achevés. Le Patriarcat d’Antioche, au cours de ses travaux, a procédé à l’élection d’évêques et de métropolites, et a examiné la situation qui prédomine en Syrie et au Moyen Orient. Le Saint-Synode du Patriarcat d’Antioche a exprimé à nouveau sa vive protestation au sujet du Qatar. « Le Patriarche d’Antioche souffre en raison de l’intrusion et de l’établissement d’une église du Patriarcat de Jérusalem dans les limites de la juridiction canonique du Patriarcat [d’Antioche, ndt] au Qatar », a souligné, entre autres, le Saint-Synode de l’Église d’Antioche. Dans ce domaine, le Patriarcat d’Antioche demande l’unanimité des Églises pour la résolution du problème, afin de préserver l’unité contre de nouvelles fragmentations et divisions. En outre, le Saint-Synode adresse un appel à tous pour les métropolites d’Alep enlevés, et demande leur libération et leur retour chez eux. « Cinq années entières se sont écoulées depuis l’enlèvement du métropolite d’Alep Paul et de l’évêque syro-jacobite Jean ! Cela constitue un crime honteux contre la civilisation humaine et les droits de l’homme. Le but de l’enlèvement est l’éradication du christianisme en Syrie et en Orient, ainsi que l’intimidation des chrétiens », a souligné de façon caractéristique le Patriarcat d’Antioche. Il convient de mentionner que le Saint-Synode du Patriarcat d’Antioche condamne les actions d’Israël en relation avec les agressions récentes contre le peuple de Palestine. « Le Saint-Synode du Patriarcat d’Antioche exprime sa solidarité envers le peuple palestinien et condamne les massacres qui ont été accomplis par les autorités israéliennes contre des citoyens non armés et des enfants », est-il mentionné dans le communiqué du Patriarcat d’Antioche, qui ajoute : « Nous ne pouvons oublier l’histoire, à savoir que Jérusalem, pour les chrétiens et les musulmans, constitue la capitale légitime de la Palestine ». Enfin, le Saint-Synode souligne à nouveau qu’il prie pour la paix et la cessation des combats en Syrie, résultant de la guerre injuste des actes terroristes durant ces dernières années.

