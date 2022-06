Réunion informelle du clergé de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale

Une réunion informelle du clergé de l’Archevêché s’est tenue le samedi 14 mai 2022 à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky autour du métropolite Jean de Doubna et des deux évêques auxiliaires, leurs excellences Siméon de Domodedovo et Elisée de Reoutov.

Après la célébration d’un molebene, Mgr Jean a souhaité la bienvenue à tous les participants présents et ceux qui étaient reliés en visioconférence.

Cette rencontre a permis aux participants de partager leurs émotions suscitées par les turbulences qui secouent dramatiquement l’ensemble de l’Église orthodoxe, et qui rejaillissent sur plusieurs communautés de l’Archevêché.

Après un exposé synthétique sur l’identité historique de notre Archevêché, son statut d’autonomie totale administrative et financière, Mgr Jean a rappelé le principe ecclésiologique de l’Église locale autour de l’archevêque qui permet, et en fait engage a-t-il dit, à poursuivre la vocation d’accueil et de mission : accueil des migrants, de tous ceux qui frappent à notre porte, et mission de témoignage dans notre société, ici et maintenant.

Le témoignage en Église est par définition un témoignage communautaire (« voyez comme ils s’aiment ») qui ne peut se réaliser, s’exprimer, s’alimenter que dans le cadre et à partir de la paroisse, qui n’a de réalité spécifique qu’en tant que communauté eucharistique. ….

À la fin de la rencontre le métropolite Jean a remis les décorations de l’Archevêché en remerciement de l’engagement et de la fidélité au service de l’Archevêché.

A l’issue de l’échange, les participants présents ont pu partager un repas dans la nouvelle salle de réunion construite dans l’enceinte de la cathédrale.

