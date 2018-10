Une réunion pastorale commune du clergé des diocèses d’Allemagne du Patriarcat de Moscou et de l’Église russe hors-frontières a eu lieu à Bonn en l’église de la Protection de la Mère de Dieu (Patriarcat de Moscou). La rencontre des prêtres a été ouverte le 1er octobre par l’office du soir. Après celui-ci et le dîner, les prêtres ont eu la possibilité d’avoir des échanges fraternels. Le matin du 2 octobre, la journée de travail a commencé par la Liturgie commune, présidée par l’archevêque de Berlin et d’Allemagne Marc, l’archevêque de Podolsk Tikhon et l’archevêque de Stuttgart Agapit. Lors des offices ont été élevées des prières pour l’unité de l’Église, ainsi que pour le repos de l’âme de l’archevêque Théophane, qui a dirigé pendant de nombreuses années le diocèse d’Allemagne du Patriarcat de Moscou. La réunion a été ouverte par l’archevêque Tikhon. Dans son rapport, il a évoqué l’histoire des réunions pastorales en Allemagne et les événements ecclésiastiques actuels. L’archevêque Marc, dans son intervention, a appelé à une collaboration plus étroite des paroisses, aux célébrations communes des clercs des paroisses se trouvant dans la même région. Mgr Marc a également partagé son émoi au sujet des événements en Ukraine, d’autant plus que l’oukaze du Synode portant suspension de la concélébration avec les hiérarques du Patriarcat de Constantinople, ainsi que de participation des travaux des commissions dirigées par les représentants du Patriarcat de Constantinople, affecte directement le développement de l’orthodoxie en Allemagne. Auprès de la conférence épiscopale, qui réunit en son sein tous les évêques orthodoxes sur le territoire de l’Allemagne, fonctionnent des commissions qui s’occupent de la traduction des textes liturgiques, coordonnent l’enseignement du catéchisme, ainsi qu’une commission théologique. Les évêques ont appelé à des prières renforcées pour l’unité de l’Église et pour sa vie paisible. L’archevêque Agapit, quant à lui, a mentionné le développement de l’activité ecclésiale orthodoxe. À ce sujet, les contacts des Églises orthodoxes locales se déroulent en langue allemande. Le résultat de ces actions communes a commencé à faire percevoir l’orthodoxie comme une seule Église dans la société et dans l’État. C’est un grand succès et cela aide l’orthodoxie en Allemagne, mais cette unité, malheureusement, est remise en question. Le travail commun auprès des jeunes a également été évoqué ; un rapport est prévu à ce sujet par le prêtre Alexis Veselov (paroisse de Krefeld), plus précisément sur la mission de l’Église auprès de la jeunesse dans les conditions de l’Europe contemporaine. L’archiprêtre Élie Limberger a fait un rapport sur l’expérience de l’enseignement du catéchisme dans les écoles allemandes. Dans certains Länder d’Allemagne, le catéchisme constitue une matière obligatoire dans les écoles, et l’Église a le droit d’enseigner la doctrine orthodoxe. Dans le cadre de la réunion est également prévue une conférence de A. Ossipov, professeur de l’Académie théologique de Moscou, au sujet du choix de la religion effectué par le saint prince Vladimir égal-aux-apôtres. Le troisième jour des travaux, le 3 octobre, qui est jour férié en Allemagne, la réunion a commencé par la célébration commune de la liturgie et les discussions pastorales sur des sujets actuels se sont poursuivies. À l’issue de la réunion pastorale, est prévue une déclaration commune du clergé de l’Église orthodoxe russe en Allemagne, ainsi qu’une adresse à la hiérarchie.

