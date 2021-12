(Re)voir le message de Noël de Mgr Dimitrios (Ploumis) et le documentaire « Maxime Kovalevsky, et son héritage liturgique » – France 2

Le second volet du documentaire du P. Jivko Panev et d’Alexey Vozniuk consacré à Maxime Kovalevsky nous présente son héritage liturgique accepté et perpétué dans toutes les juridictions orthodoxes de France, mais aussi dans les communautés catholiques et protestantes cherchant à retrouver les racines de la tradition musicale de l’Église indivise.

Le documentaire est précédé du message de Noël du métropolite Dimitrios Ploumis prononcé au nom de tous les membres de l’Assemblée des évêques orthodoxe de France.

Pour voir ou revoir l’émission spécial Noël d’Orthodoxie de France 2, accessible jusqu’au 24 janvier dans le monde entier, il suffit d’aller à la page replay de France 2.

Le premier volet est disponible jusqu’au 18 janvier 2022 sur cette page !

À savoir : il faut désormais s’inscrire sur le site de France.Tv pour visionner l’émission. L’inscription est gratuit ! Depuis l’étranger, en cas de problème vous pouvez mettre le code postal d’une ville française par exemple Paris : 75001.