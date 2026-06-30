Une carte pour Rosh Hashana 5787

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Une carte pour Rosh Hashana 5787

L’association Chrétiens orthodoxes en dialogue avec les juifs nous informe : « Les fêtes juives du Nouvel An 5787 auront lieu du 12 septembre au 4 octobre 2026 La Conférence des évêques de France, l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, la Fédération protestante de France ont édité pour la première fois une carte commune permettant de souhaiter la nouvelle année à nos amis juifs. »

Bon de commande. Livret des fêtes d’automne.

Par ailleurs, il reste quelques places pour la rencontre été 2026 de ladite association du 9 au 12 juillet à Strasbourg.

À propos de l'auteur

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Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
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