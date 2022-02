Les Éditions Apostolia vient de paraître le livre de saint Athanase (Sakharov) : « La commémoration des défunts dans les offices de l’Église orthodoxe ».

Nous publions ci-dessous la quatrième de couverture.

On peut qualifier le présent ouvrage de « livre rare d’un auteur rare ».

Un livre rare, puisque ce sujet a été rarement – voire peut-être jamais – évoqué avec une telle précision et une telle intensité. Or, c’est un sujet qui nous concerne tous, la mort, la nôtre et celle de nos proches. Toutefois, nous ne sommes pas toujours conscients de la profondeur des textes liturgiques que l’Église met à notre disposition, non seulement pour prier pour nos proches, mais aussi pour nos consoler de leur disparition. C’est ce que met en relief le saint auteur de ce livre qui nous montre, brillamment et en détail, la richesse incommensurable des offices orthodoxes pour les défunts, leur sens et leur diversité.

L’intérêt du livre de S. Athanase est également de montrer que le livre qui règle nos offices, le Typikon, ne s’est pas fait « n’importe comment ». L’auteur explique les détails qui pourraient paraître incompréhensibles, mais qui, regardés de plus près et avec la « crainte de Dieu, foi et amour » de la sainte Liturgie, recèlent des enseignements spirituels importants et des richesses insoupçonnées.

Enfin, on trouvera aussi dans ce livre certaines recommandations pratiques pour la célébration des offices des défunts.

Saint Athanase, évêque de Kovrov, dans le monde Serge Sakharov, naquit le 2 juillet 1887 dans la province de Tambov. Il effectua ses études au séminaire de Vladimir, puis à l’Académie ecclésiastique de Moscou. En 1912, il prononça ses veux monastiques, recevant le nom d ‘Athanase, puis fut ordonné au diaconat et à la prêtrise. En 1917-1918, il fut membre du Concile Local de l’Église orthodoxe russe et, en 1921, il fut sacré évêque de Kovrov. Sa vie fut ensuite un long chemin de croix : en 1954, sur 33 ans d’épiscopat, il n’avait passé que 33 mois au service de son diocèse, et tout le reste du temps, dans les camps, les prisons et les exils. Libéré ensuite, il se consacra à la rédaction d’offices liturgiques et surtout à son œuvre majeure sur la commémoration des défunts dans l’Eglise orthodoxe, que nous présentons ici. Saint Athanase reposa dans le Seigneur le 28 octobre 1962 et fut enterré dans la ville de Vladimir. Il fut canonisé en l’an 2000 par l’Église orthodoxe russe.

