Le mardi 15 mai 2018, le Saint-Synode, présidé par le patriarche de Jérusalem Théophile, a pris les décisions suivantes et a nommé :

- l'archimandrite Christophore archevêque de Kyriakoupolis et représentant patriarcal à Amman en Jordanie.

- l'archimandrite Aristobule archevêque de Madaba et représentant patriarcal au sanctuaire de Madaba en Jordanie.

- le métropolite Benoît de Philadelphie, higoumène du sanctuaire du baptême du Seigneur sur la rive-est du Jourdain.

- l'Ancien Aristarque, archevêque de Constantina, secrétaire général, pour la charge de représentant patriarcal.

- l'archevêque Philoumenos de Pella higoumène du saint monastère de la Sainte-Croix à Jérusalem-Ouest.

- l'archimandrite Raphaël représentant patriarcal en Jordanie du Nord, basé dans la ville d'Irbet.

- l'archimandrite Polycarpe ecclésiarque de la Basilique de la Nativité ainsi que de la Grotte de Bethléem.

- l'archevêque Théophilacte du Jourdain président de la cour d'appel ecclésiastique avec l'archevêque Aristobule de Madaba et le père Galaction comme membres de cette cour.

- l'archimandrite Euphrosyne higoumène de la communauté grecque-orthodoxe de Haïfa.

- le hiérodiacre Euloge au service de la métropole d'Amman.

- le prêtre Nicolas au service de l'église du Saint-Sépulcre.

- l'archimandrite Claude higoumène de la communauté grecque-orthodoxe de Karak en Jordanie

- l'archimandrite Innocent à la tête du métochion-paroisse de la communauté grecque-orthodoxe de Main à Madaba en Jordanie.

- l’archimandrite Ignace, higoumène du saint monastère du champ des Bergers également higoumène de la communauté de Beit-Jalla.

Il est important de noter que la nomination du père Christophore comme archevêque de Kyriakoupolis et représentant patriarcal à Amman en Jordanie constitue un tournant dans la vie de l’Église de Jérusalem puisque, pour la première fois, cette charge est confiée à un évêque d’origine palestinienne, connu pour ses qualités pastorales durant les années pendant lesquelles il a été l’higoumène du monastère de la Très Sainte Mère de Dieu, à Dibbeen en Jordanie. En 2014, il y avait eu des tensions entre les communautés orthodoxes de Jordanie et le patriarcat de Jérusalem. L’arrivée de ce nouvel archevêque devrait contribuer à apaiser la situation.

Le nouvel archevêque de Madaba est quant à lui un excellent spécialiste de la musique byzantine qu’il enseignait au séminaire de Jérusalem. Il a passé quelques années à l’Institut d’études supérieures en théologie orthodoxe de Chambésy, près de Genève, et parle bien français.