Le Saint-Synode de l’Église orthodoxe de Grèce a publié le communiqué suivant au sujet de la décision de l’Église orthodoxe bulgare de se considérer « Église-mère » de l’Église de Macédoine, actuellement non reconnue par les autres Églises locales orthodoxes : « Lors de sa séance du 14 décembre de cette année, le Saint-Synode permanent de l’Église de Grèce, suite au communiqué du Saint-Synode de l’Église bulgare, a examiné la décision de celle-ci d’accepter, le 29 novembre dernier, la demande de l’Église schismatique de « Macédoine » et d’assumer le rôle « d’Église mère » de celle-ci. Consécutivement à cela, le Saint-Synode permanent exprime son inquiétude au sujet de l’ingérence de l’Église de Bulgarie, par cette action, dans la juridiction d’une autre Église orthodoxe, c’est-à-dire l’Église de Serbie, acte qui est contraire aux saints canons et à la tradition de l’Église, sous-estime les droits canoniques et le rôle prépondérant du Patriarcat œcuménique et peut éventuellement constituer les prémices de développements difficiles. Le Saint-Synode permanent souhaite que prédomine le bon sens et que la décision de l’Église sœur de Bulgarie ne soit pas, en fin de compte, prise définitivement ».

Source (dont photographie) : Romfea