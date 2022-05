« Secrets de la langue copte » – du 29 mai au 12 juin 2022

L’initiative « Mon patrimoine égyptien copte », qui a sollicité la date du 1er juin commémorant chez les Coptes l’entrée de la Sainte Famille dans le pays des pyramides, a le grand plaisir d’annoncer le début des célébrations de sa deuxième édition sous la direction de son Éminence Monseigneur Anba Marc, évêque du Diocèse copte orthodoxe de Paris et du nord de la France et le haut patronage de Sa Sainteté le Pape Tawadros II, Pape d’Alexandrie.

Le samedi 28 mai, au Diocèse – sur invitation – un évènement solennel aura lieu autour du thème « Secrets de la langue copte » en présence de Professeure Anne Boud’hors et sa causerie sur la papyrologie copte.

Professeure Anne Boud’hors est ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégée de Grammaire, titulaire d’un Doctorat de 3e cycle en études grecques. Son double intérêt pour les études classique et l’égyptologie l’ont ensuite menée d’une part au copte, d’autre part à la papyrologie. Entre 1983 et 1987, elle a bénéficié d’un contrat postdoctoral à la Bibliothèque nationale à Paris, où elle était chargée de rédiger un catalogue du fonds de manuscrits coptes. Ces années ont été décisives, parce qu’elle a découvert là une véritable vocation. Après trois années d’enseignement dans le secondaire, elle est entrée au CNRS en 1990, à l’Institut de recherche et d’histoire des textes, section « Grecque et de l’Orient chrétien ». Elle y poursuit depuis plus de trente ans des recherches sur la langue, les textes et les manuscrits coptes.

Elle déchiffre, édite, traduit, commente, des manuscrits littéraires (textes bibliques, monastiques ou hagiographiques) ou des documents de la vie quotidienne écrits en copte, conservés dans les collections françaises qui sont d’une très grande richesse. Elle a également enseigné la langue copte à l’Institut Catholique de Paris, de 1988 à 1998, ainsi que dans diverses universités d’été, et elle anime depuis 1992 un séminaire de recherche sur divers textes coptes inédits. Elle est rédactrice en chef de la revue annuelle Journal of Coptic Studies et co-rédactrice de la collection francophone « Cahiers de la Bibliothèque copte ».

Des icônes coptes, réalisées par un peintre égyptien, seront également en exposition pour une visite libre pendant deux semaines, du 29 mai au 12 juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h :

LIEU : Cathédrale Copte Orthodoxe de la Vierge Marie et l’Archange Raphaël 2 boulevard Henri Barbusse, 91210 Draveil