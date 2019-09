Le lundi 23 septembre a eu lieu la session ordinaire du Synode des évêques, sous la présidence du métropolite d’Amérique orientale et de New York Hilarion, primat de l’Église russe hors-frontières. Ont pris part à la session les archevêques Marc de Berlin et d’Allemagne, Cyrille de San Francisco et d’Amérique occidentale, Gabriel de Montréal et du Canada, Pierre de Chicago et d’Amérique centrale, ainsi que les évêques Irénée de Londres et d’Europe occidentale et Nicolas de Manhattan. Après avoir écouté les rapports de la commission préconciliaire et de l’archevêque de Chicago et d’Amérique centrale Pierre, président de la commission jubiliaire qui prépare les solennités du centenaire de l’Église russe hors-frontières. Le Synode des évêques a confirmé sa décision précédente pour la tenue de l’Assemblée des évêques en juin 2020 au couvent de la sainte martyre Élisabeth Féodorovna à Buchendorf, en Bavière. Avec l’Assemblée des évêques auront lieu les solennités du diocèse d’Allemagne, dédiées au centenaire de l’Église russe hors-frontières. Ensuite, les archipasteurs ont écouté le rapport de l’archevêque de Montréal et du Canada Gabriel sur le récent pèlerinage des clercs et laïcs de l’Église russe hors-frontières aux lieux saints de l’Église orthodoxe russe et sur les rencontres avec les hiérarques, le clergé et les fidèles, qui ont eu lieu en été en Russie. L’évêque de Londres et d’Europe occidentale Irénée a présenté un rapport sur les relations inter-orthodoxes et sur la situation actuelle à la cathédrale de l’Exaltation de la Croix à Genève. L’assemblée générale des paroissiens y a eu lieu, au cours de laquelle ont été adoptés les nouveaux statuts paroissiaux. Relativement à la question du complément des rangs de l’épiscopat, le Synode des évêques a décidé, en raison des circonstances, de retirer la candidature de l’archimandrite Alexandre (Beli) au poste d’évêque de Miami et vicaire du diocèse d’Amérique orientale. Au cours de la session du Synode des évêques ont été discutées des questions administratives et financières, ainsi que les demandes des hiérarques afférentes à l’octroi de distinctions ecclésiastiques à certains clercs et fidèles de leurs diocèses.

