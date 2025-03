Du 3 au 11 août 2025, l’éco-lieu « Lison des Sources » à Nans sous Sainte-Anne (Jura) accueillera un stage de chant liturgique intitulé « Vivre la liturgie en présence – Écoute, souffle et voix ». Cette formation s’appuiera sur les principes et la musique de Maxime Kovalevsky, spécialiste reconnu des tons slaves et grégoriens adaptés au chant liturgique en français.Une approche complète de la liturgieLe stage propose une approche

