Plus de 90 jeunes de 25 pays ont participé à « Supraśl 2024 : un rassemblement mondial de la jeunesse orthodoxe », qui s’est tenu à l’Académie Supraśl du monastère de l’Annonciation entre le 30 juin et le 8 juillet 2024. Au cours de ce rassemblement, les participants ont exploré le thème « Il est temps pour le Seigneur d’agir : Liturgie et création ». À travers des conférences et des ateliers pratiques, les

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.