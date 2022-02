À l’occasion du VIe anniversaire de la rencontre entre le pape François et le patriarche Cyrille une table ronde « Le rôle des sanctuaires et des pèlerinages dans le dialogue orthodoxe-catholique » aura lieu le samedi 12 février de 15h00 à 16h30 dans le Centre spirituel et culturel orthodoxe russe – 1 quai Branly – 75007.

Avec la participation du métropolite Hilarion de Volokolamsk, président du Département des relations extérieures du Patriarcat de Moscou, du cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, du métropolite Antoine de Chersonèse, exarque patriarcal d’Europe occidentale du Patriarcat de Moscou et de Mgr Patrick Chauvet, recteur-archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris.