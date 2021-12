« The Chosen » l’Évangile et la vie de Jésus-Christ sous forme de série sur C8 aujourd’hui à 21h

Ce soir, les 4 premiers épisodes de la série américaine The Chosen, seront diffusés en toute exclusivité sur C8 à 21h en prime time. La série américaine a pour ambition de raconter la vie de Jésus avec les codes d’une série qui serait à la fois de grande qualité cinématographique, tout en étant disponible gratuitement sur une application dédiée. Financée entièrement par le don des spectateurs et distribuée en dehors des plateformes traditionnelles, la série cumule déjà plus de 300 millions de vues et de nombreux records. L’originalité de la narration résulte du fait que Jésus n’est pas directement le personnage principal. On découvre sa vie uniquement au travers des yeux et des chemins de vie de ceux qui l’ont côtoyé de très près, comme Pierre, Matthieu, Marie Madeleine ou encore le paralytique et des pharisiens comme Nicodème.